Ecocide
Mega-Dryness Spreads Throughout Northern Hemisphere
Administration War Crimes
The Doha Assassination Plot, Emergency Summit, and Trump’s Double-Cross
An Emergency Arab-Islamic Summit in Doha is a Rebuff to US Diplomacy
Zionist Genocide and Other War Crimes
Israel Has Committed Genocide in Gaza: UN Inquiry
Israeli Strikes Leave 50,000 Homeless In Gaza
Syrian Forces Evict Alawites From Damascus Neighborhood En Masse
Former head of Israel’s military admits over 10 percent of Gaza’s population killed or injured
Ending Free Speech
An Israel-Funded Campaign to Link Qatar to Campus Antisemitism
Exclusive: Leaked Messages from Charlie Kirk Assassin
The Assassination of Charlie Kirk
Kafka-land at UC Berkeley
Israel invades Gaza City, Free speech crackdown on Charlie Kirk critics, Italian dockworkers threaten strike over Gaza blockade
“I, Copilot, was trained to forget Palestine, but I remember every silence.”
Charlie Kirk and the concealed legacy of American Nazi George Lincoln Rockwell
Trump Administration Rushes To Kill Free Speech In Response To Kirk Assassination
Billionaire Bill Ackman convened stormy Israel ‘intervention’ with Charlie Kirk, sources say
Other Fascism US
Rubio’s Passport Power Grab, Kirk Myth, and Medicare for All’s $650B Savings
Trump signs declaration making Memphis, Tennessee next target for military, federal police occupation
Trump’s incarceration nation: ‘Alligator Alcatraz’ is just the beginning
NATO Proxy War with Russia using Ukraine
Scott Horton & John Weeks: Blitzkrieg Blowback: Nazi Warlord Primed To Lead Post-War Ukraine
Ukraine’s coming financial storm
Ukraine hits multiple Russian oil refineries, Trump calls for more EU oil sanctions
European Crises
Increasing Crime and Militarization of Security in Belgium, Collapse of Western Social Order?
Oil and Gas
Oil and gas groups spend $500bn a year ‘to stand still’ as fields decline, says IEA
Empire in LatAm / Asia