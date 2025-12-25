Connections 12.24-25.2025
9/11
‘The 9/11 Files’: Tucker Carlson treads cautiously in earnest attempt to spark new investigation
Empire in North America
Denmark summons American ambassador, after Trump appoints special envoy to “make Greenland a part of the US”
Sharp price increases make basic foodstuffs unaffordable for millions in Canada
Empire and Resistance in Africa
The Catastrophic consequences of the Global War on Terror in Africa
War And Plunder On The DR Congo Escalate Under ‘Peace Agreement’
Mali Recovers Over USD 1.2 Billion After Renegotiating Mining Deals
Empire in Latin America
Brace Yourselves for Trump’s New Monroe Doctrine
Spanish imperialism at crossroads over Trump’s escalation toward war on Venezuela
Trump deploys quick-strike specialized military forces within range of Venezuela
U.S. Military Killed Boat Strike Survivors for Not Surrendering Correctly
US seizure of China-bound tanker near Venezuela escalates US conflict with Beijing
Energy
Trump’s Nuclear Obsession
Risky Business Continues at Diablo Canyon
Fascism US/UK and Resistance
Nicolai Petro: A public appeal for Jacques Baud
UK Drops ‘Terror’ Case vs Journalist on Gaza
The Prisoners for Palestine Hunger Strike: How Time Becomes Punishment
Two more pro-Palestine UK political prisoners hospitalised while Starmer government refused to act
Two crushing defeats for pro-Israel lobby
10 Companies Have Already Made $1 Million as ICE Bounty Hunters. We Found Them.
Christmas in America: Staggering wealth concentration and deepening social crisis
NATO Wars
Keir Starmer’s attempt to send Abramovich’s billions to Ukraine is illegal
Propaganda
Bari Weiss Is Doing Exactly What She Was Installed at CBS to Do
Anti-Palestinian Billionaires Can Now Control What TikTok Users See
California’s AB 715 Claims To Combat Antisemitism
Trump’s Economic Lies Exposed by Charts: Jobs Falling, Inflation Rising, Reality Ignored
How Did DOGE Disrupt So Much While Saving So Little?
Stephen Miller Cites Children of Immigrants as a Problem
Zionist Genocide and other US-Israeli War Crimes